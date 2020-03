Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni positivo al Coronavirus: in tutto il Comune sono 43 i casi

Attualità

Misano Adriatico

| 19:25 - 14 Marzo 2020

Il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni.

Tra i 43 contagiati da Coronavirus nel territorio del Comune di Misano Adriatico c'è anche il sindaco Fabrizio Piccioni. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino misanese sui canali social del Comune. Di seguito la nota.



Cari cittadini,

Questa settimana ho seguito tutte le vicende relative ai provvedimenti per il contrasto al Coronavirus direttamente da casa mia perché affetto da febbre e tosse. Proprio oggi ho ricevuto il risultato del tampone che ha dato esito positivo.

Ma non sarà questo a fermarmi.

I provvedimenti adottati in questi giorni hanno limitato fortemente gli spostamenti delle persone, ma questo è l’unico modo per contenere al massimo i contagi. Più saremo bravi e rigorosi a rispettare queste restrizioni, prima ne usciremo tutti, tanto è vero che oggi a Misano c'è solo un positivo in più rispetto a ieri.

Sono orgoglioso di voi, ma dobbiamo tenere duro per un altro po'. Oggi a Misano abbiamo 43 pazienti positivi e diverse persone in quarantena, ma i nostri comportamenti sono determinanti per contenerli ancora di più.

Questo è un periodo dove occorre una grande responsabilità, ci stiamo comportando bene ma bisogna fare in modo di limitare al massimo gli spostamenti, fare solo quelli assolutamente indispensabili.

La macchina comunale è ricca di competenze, la giunta sta lavorando per le emergenze di questi giorni e tutto sta andando avanti regolarmente. E poi io son qui e da casa, come in questi giorni, continuerò ad impegnarmi per combattere e vincere questa battaglia insieme a tutti voi. Misano tornerà ad essere la Misano di sempre: allegra, ospitale e colorata.