Anche a Bellaria auto con l'altoparlante per avvisare la popolazione: "Restate a casa"

Bellaria Igea Marina

| 19:07 - 14 Marzo 2020

I volontari dell'associazione di protezione civile nucleo somozzatori Gigi Tagliani.

L'Associazione di Protezione Civile Nucleo Sommozzatori Gigi Tagliani di Bellaria-Igea Marina è operativa, in questi giorni di emergenza, al fianco dell'Amministrazione Comunale. I volontari si stanno occupando dell'attività di sensibilizzazione della cittadinanza in merito alle misure anti contagi da Covid-19, percorrendo le vie della città con un'automobile dotata di altoparlante. Inoltre sul territorio comunale è attivato il servizio di spesa alimentare e consegna di farmaci a favore di persone sole, anziane, diversamente abili o comunque impossibilitate ad uscire anche per le esigenze primarie.