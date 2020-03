Rimini Calcio: stop gli allenamenti fino al 20 marzo

Sport

Rimini

| 18:03 - 14 Marzo 2020

L'allenatore del Rimini Giovanni Colella durante un allenamento.



Considerato il protrarsi della grave situazione legata al diffondersi del Covid-19, vista l’esponenziale espansione dei contagi ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Lega Pro in accordo con l'AIC, il Rimini F. C. rende nota la sospensione delle attività della prima squadra fino al 20 marzo prossimo.



Come già comunicato la società raccomanda, nell’interesse dei propri tesserati e collaboratori tutti, delle loro famiglie e dell’intera collettività, di non abbandonare il proprio domicilio in Rimini e di attenersi responsabilmente a quanto previsto dai Dpcm del 9 e dell'11marzo 2020.



Il Rimini F. C. rende altresì noto che le attività del settore giovanile sono sospese sino al prossimo 3 aprile.



La priorità assoluta in questo momento è quella di tutelare la salute di tutti.

#RESTIAMOACASA



Sergio Cingolani - Ufficio stampa e comunicazione Rimini F. C.