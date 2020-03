Cronaca

Rimini

| 17:21 - 14 Marzo 2020

Pattuglia dei Carabinieri (foto di repertorio).

C'è anche una coppietta di fidanzati tra i denunciati dai Carabinieri a seguito dei controlli, nel riminese, per il rispetto delle normative anti-covid19. E' quanto avvenuto venerdì in tarda serata a Santarcangelo: i Carabinieri hanno infatti colto sul fatto un ragazzo e una ragazza riminesi che si erano appartati in automobile, in un parcheggio, e li hanno denunciati. Stessa sorte per due ultratrentenni di Mondolfo e San Giovanni in Marignano, usciti di casa per un giro.