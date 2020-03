55enne di Novafeltria esce per portare l'auto a lavare, denunciato

Cronaca

Novafeltria

| 14:21 - 14 Marzo 2020

Intensi controlli in Alta Valmarecchia.

Anche in Alta Valmarecchia è intensa l'attività di controllo, da parte della Compagnia locale dei Carabinieri diretta dal Capitano Carmelo Carraffa, per verificare il rispetto delle normative finalizzate a contrastare la diffusione di contagi da coronavirus. Un 21enne e una 26enne sono stati denunciati a Novafeltria perché intorno a mezzanotte

stavano passeggiando per fumare una sigaretta. Un 55enne di Novafeltria è stato invece sopreso dai Carabinieri a Talamello: era uscito per portare l'auto a lavare.