Montefiore Conca

| 14:17 - 14 Marzo 2020

Sono rigorosi i controlli per verificare il rispetto delle disposizioni per l'emergenza sanitaria anche in provincia di Rimini, dove i Carabinieri hanno denunciato una quindicina di persone. Tra i casi: a Montefiore Conca fermate due persone che hanno spiegato di essere uscite di casa per cercare asparagi; sono state denunciate, così come un 48enne di Rimini che, controllato dai militari vicino a un campo a via Tenuta, ha riferito loro di essersi recato lì per bruciare sterpaglie.