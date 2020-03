Impennata dei casi di Coronavirus a San Marino: 92 casi totali

Attualità

| 13:36 - 14 Marzo 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 alla data odierna (sabato 14 marzo). 92 i casi positivi, di cui 56 ricoverati all’Ospedale di San Marino (10 in Rianimazione con sintomatologia severa – 10 maschi -, 46 nelle degenze predisposte con sintomi moderati - 29 maschi e 17 femmine -) e 36 sul territorio e a domicilio. Sono quindi 19 i casi in più nelle ultime 24 ore. Cinque i decessi complessivi, quattro i pazienti guariti. Le quarantene domiciliari sono 221, 229 quelle terminate.



Il governo sammarinese invita la cittadinanza a rispettare con assoluto le misure contenute n.51/2020 e in particolare quella contenuta all’art. 1 lettera A che recita “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Repubblica nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute o per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ vietato l’assembramento di persone in parchi, piazze e giardini pubblici”.