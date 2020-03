Coronavirus: psicologi in sedute gratuite in videochiamata per superare la paura del contagio

Attualità

Rimini

| 13:17 - 14 Marzo 2020

Lo staff di Jonas Rimini.

Il centro di clinica psicanalitica Jonas Rimini ha chiuso i battenti momentaneamente per le disposizioni governative finalizzate al contrasto della diffusione di casi di Covid-19. Lo staff è comunque a disposizione gratuitamente in videochiamata per dare sostegno alle persone che soffrono in questi giorni di emergenza. L'iniziativa di Jonas Rimini è sostenuta anche dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Rimini. Di seguito la nota.



La epidemia del Virus Covid19 ha determinato una situazione eccezionale. La vita di ognuno è stata sconvolta perché la vita stessa sembra essersi fermata. Ma in realtà quello che si è fermato non è la vita, bensì l’incessante movimento che ci porta dalla casa al mondo. È quindi il mondo che ha rallentato il suo ritmo, fermando il movimento di tutto quello che non è essenziale alla vita. Questa è la ragione per la quale il centro di clinica psicanalitica Jonas si è fermato già prima dell’ultimo decreto del Governo: per proteggere la vita degli analisti e dei pazienti. Jonas Rimini rimarrà chiuso fino al 3 Aprile, ma noi siamo sempre aperti all’ascolto trovando i modi per fare sentire la nostra presenza. Questo è oggi il nostro posto, il nostro compito, il nostro contributo: offrire un ascolto alla sofferenza e tenere vivo il legame con la città. È per questo che abbiamo attivato uno sportello online gratuito in questo tempo di emergenza: potete contattare il 338.8335595 e prenotare il vostro colloquio che avverrà tramite Skype o videochiamata.