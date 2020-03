Coronavirus: ecco Casa Tiberio, i consigli su cosa guardare in televisione

Eventi

Rimini

| 12:59 - 14 Marzo 2020

Insegna del Cinema Tiberio di Rimini.

Il Cinema Tiberio di Rimini, in questi giorni segnati dall'emergenza covid-19, offre a tutti, gratuitamente, la rubrica giornaliera Casa Tiberio, amichevoli appunti per visioni sul piccolo schermo. In tempi di "vita sigillata" come questi, siamo costretti a fare i conti con nuove abitudini quotidiane che contemplano, nell'interesse comune, la permanenza a casa il più possibile.

Non avendo la possibilità di godere della visione su grande schermo, resta il piccolo schermo casalingo ed è per questo che tutti i giorni vengono pubblicati suggerimenti per chicche sul piccolo schermo ovvero la selezione curata dai volontari del Cinema riminese, di Film, Opera, Danza e Documentari disponibili sui canali TV e su alcune piattaforme digitali: una sorta di Cinema Tiberio virtuale nel salotto di casa, a portata di telecomando.

Per accedere ai consigli basta andare sulla pagina Facebook del Cinema Tiberio oppure sul sito www.cinematiberio.it alla pagina Casa Tiberio.