Anche in Alta Valmarecchia spesa e farmaci a domicilio per persone anziane o fragili

Attualità

Novafeltria

| 12:43 - 14 Marzo 2020

Piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria.

Da lunedì 16 marzo saranno attive anche in Alta Valmarecchia una serie di azioni di supporto domiciliare alle persone anziane over 65 senza rete parentale e/o in condizioni di salute precarie o in quarantena per Covid-19 che hanno difficoltà a recarsi presso i punti vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità o che hanno difficoltà nella preparazione dei pasti quotidiani.



L’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha, infatti, attivato un protocollo di monitoraggio, realizzato attraverso le Assistenti Sociali, per le persone anziane, disabili e fragili residenti nei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello, attraverso cui saranno contattati i nuclei familiari e rilevate eventuali situazioni di bisogno e necessità, in particolare ci si informerà in merito allo stato di salute e sull’eventuale quarantena per Covid-19. Se la persona necessiterà di beni di prima necessità, verrà stilato un elenco dei beni da acquistare, quantità e tipologia. I beni saranno, poi, consegnati gratuitamente lo stesso pomeriggio attraverso la preziosa collaborazione dei volontari di Alta Valmarecchia Soccorso (A.V.S.).



Allo scopo è stato comunque attivato un numero telefonico di contatto (0541.920809 - Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30), con lo scopo di raccogliere ulteriori segnalazioni di persone fragili aventi le caratteristiche suddette.



E’ prevista anche la consegna a domicilio gratuita del farmaco grazie all’accordo sottoscritto dall’ufficio dei Servizi Sociali dell’Unione con Federfarma e Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini. L’utente attiva la richiesta attraverso il numero verde 800/231999 e saranno, poi, i volontari C.R.I., riconoscibili in uniforme, a ritirare la ricetta presso lo studio medico o ad acquisire il numero NRE e il codice fiscale del destinatario del farmaco e a recarsi in farmacia. I medicinali verranno consegnati in busta chiusa all’utente che provvederà a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari CRI.



Questi di seguito i numeri, gli orari e i referenti dei diversi servizi.



Spesa a Domicilio (Consegna gratuita effettuata da Alta Valmarecchia Soccorso (A.V.S.).

Beneficiari: persone ultra 65enni o affette da problematiche sanitarie o fragili, che hanno difficoltà a recarsi ai punti vendita.

Chi chiamare: Coordinamento Servizi Sociali Unione di Comuni Novafeltria.

Tel. 0541.920809 Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.



Farmaci a Domicilio (Consegna gratuita effettuata da Croce Rossa – Comitato di Rimini)

Beneficiari: Persone ultra 65enni o affette da problematiche sanitarie o fragili, che hanno difficoltà a recarsi in farmacia.

Chi chiamare: Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini – Numero Verde 800/231999. Attivo 24h su 24, tutti i giorni