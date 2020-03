Rimini: allerte meteo, sicurezza, viabilità: gli aggiornamenti arrivano con Alert System

Attualità

Rimini

| 11:53 - 14 Marzo 2020

Alert System.

L’emergenza Coronavirus indica quanto sia importante che il Sindaco e l’Amministrazione comunale riescano a comunicare con i propri i cittadini.

Di recente il Comune di Rimini si è dotato di un sistema di allertamento, Alert System, che permette all’Amministrazione di inviare messaggi vocali a numeri telefonici di rete fissa e a numeri di cellulare inerenti informazioni/comunicazioni su allerta meteo, sicurezza, viabilità, notizie dal territorio, variazione dei servizi e altro di importante.



Un sistema che ha avuto il proprio battesimo nella serata di giovedì quando 15.000 riminesi già inseriti nei database del programma hanno ricevuto il messaggio della Protezione civile sui comportamenti da tenere in questo difficile momento per contribuire al contrasto del Covid 19.



Nel totale rispetto delle norme sulla privacy, l'Amministrazione comunale invita i cittadini a registrarsi nel portale Alert System (https://www.alertsystem.it/) selezionando il Comune di Rimini nella pagina iniziale e seguendo le semplici istruzioni successive. Per chi, successivamente, desidererà rimuovere il proprio numero dal servizio è sempre possibile farlo.