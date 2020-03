‘La cultura sul web’, progetto di fruizione da remoto dei servizi culturali per i cittadini di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:54 - 14 Marzo 2020

L'iniziativa porterà nelle case degli utenti e degli appassionati di cinema, teatro e letteratura.

Il Comune di Bellaria Igea Marina e la rete culturale ARCA, con la collaborazione di Cooperativa Le Macchine Celibi e il direttore Artistico del Teatro Astra e Bellaria Film Festival Marcello Corvino, promuovono il progetto “La Cultura sul web”.

Fino a domenica 5 aprile, l'iniziativa porterà nelle case degli utenti e degli appassionati di cinema, teatro e letteratura, contenuti e servizi digitali dei soggetti aderenti alla rete ARCA: Biblioteca Comunale Panzini, Cinema Teatro Astra, Bellaria Film Festival, Centro Giovani Kas8 e Scuola di Musica Gleen Gould.



In questo periodo, il personale coinvolto nei servizi culturali della Città, sarà disponibile per l’attività di reference da remoto. Pertanto, nei medesimi giorni e orari di apertura dei servizi sarà possibile contattare la Biblioteca comunal e attraverso la chat di facebook, nei seguenti giorni martedì dalle 10 alle

13 e giovedì dalle 14 alle 16.





Allo stesso tempo, allo scopo di intrattenere, promuovere e portare nelle case dei cittadini amanti della letteratura, del cinema e del teatro, i servizi coinvolti metteranno a disposizione contenuti digitali di cui poter fruire facilmente a casa, dal proprio computer.





La Biblioteca Panzini sarà presente sulla pagina Facebook in particolare metterà a disposizione dell'utenza una serie di contenuti e servizi digitali (come ad esempio e-book, audiolibri, edicola, film, corsi di e-learning, audio e spotify) attraverso il catalogo Scoprirete e le piattaforme MLOL, GoogleBooks, Anobii.





Inoltre una rubrica “Scrittori on line”, con brevi presentazioni delle novità e suggerimenti di lettura direttamente dagli autori, inoltre uno spazio speciale dedicato al progetto no profit Nati per leggere, con letture per i più piccoli a cura del Gruppo dei Lettori Volontari con approfondimenti dedicati all’importanza della lettura in famiglia e soffermare l’attenzione su alcune importanti tematiche educative legate alla lettura e narrazione a cura del Coordinamento Pedagogico dei Servizi Comunali 0-6.

Il Bellaria Film Festival contribuisce a questa iniziativa aprendo le porte del suo prestigioso archivio in via esclusiva.

In attesa della nuova edizione e grazie alla collaborazione degli autori documentaristi coinvolti, fino a domenica 5 aprile 2020, per due volte a settimana, sarà possibile rivedere (o vedere, per chi se li fosse persi) i documentari ammessi alle precedenti due edizioni.

Per farlo, basterà accedere al canale Vimeo del Bellaria Film Festival attraverso password temporanee, che verranno pubblicate presto sulla pagina Facebook e sul sito del Festival (www.bellariafilmfestival.org)





Grazie alla collaborazione del Direttore Artistico Marcello Corvino, analoga operazione effettuerà il Cinema Teatro Astra.

In attesa di riprendere la programmazione, nei prossimi giorni i canali web del Teatro ospiteranno podcast e contenuti speciali dedicati a Gabriella Greison - il cui spettacolo Einstein Forever è stato posticipato a giovedì 30 aprile - e Corrado Augias, autore di Ecce Homo. Anatomia di una condanna, in scena il prossimo 9 aprile.

In attesa di riprendere i lavori, la segreteria del Teatro resta a disposizione degli utenti per ogni informazione.

Per info: biglietteria@teatroastrabim.it | tel. 349 06 00 564



Il Centro Giovani Kas8 apre le porte della sala prove per promuovere i gruppi emergenti delle città e non solo, inoltre una parte dedicata ai laboratori e alle attività ricreative svolte durante l’anno, infine ma non in ultimo la Scuola di Musica Glenn Gould con una rubrica Concerti da salotto.



ARCA invierà una mail con tutti i link rispetto alle rubriche on line.



PER INFO

Idea Progettuale e coordinamento Coop. Le Macchine Celibi

Laura Moretti / l.moretti@comune.bellaria-igea-marina.rn.it