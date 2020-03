Giro d'Italia rinviato per il coronavirus, slitta la tappa riminese dedicata a Fellini

Sport

| 08:44 - 14 Marzo 2020

Rinviato il Giro d'Italia.

Il Giro d'Italia 2020 è stato rinviato a data a destinarsi, "vista la situazione nazionale e internazionale". Lo ha comunicato Rcs Sport, che organizza la corsa rosa. "La nuova data sarà annunciata non prima del 3 aprile, quando termineranno le disposizioni previste dal Dpcm del 4 marzo scorso e dopo che l'organizzazione si sarà confrontata con il Governo, gli enti locali e territoriali, le istituzioni sportive italiane e internazionali". L'annuncio arriva dopo che l'Ungheria aveva annullato le prime tre tappe, a cominciare da quella di partenza prevista il 9 maggio a Budapest. "Gli organizzatori in Italia e in Ungheria hanno concordato che entrambe le parti sono determinate a lavorare insieme per consentire al Giro d'Italia di partire dall'Ungheria in un secondo momento", conclude la nota.