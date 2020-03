Giudice Rimini contrae il Coronavirus, dieci in quarantena

Cronaca

Tribunale di Rimini.

Un giudice del tribunale di Rimini è stato trovato positivo al coronavirus. Assieme a lui sono in quarantena una decina di persone, che sono state a contatto con lui negli ultimi giorni, ma nessuno sembra accusare sintomi. Nel frattempo sono stati sanificati gli uffici all'interno del palazzo di giustizia. "La situazione è stata affrontata con massima consapevolezza fin dal primo giorno dell'emergenza in Regione, abbiamo applicato molte misure di sicurezza pur mantenendo i servizi essenziali - spiega la giudice Pasini - ad esempio per le udienze di convalida per le persone agli arresti sono state predisposte per via telematiche".