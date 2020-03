Acer Rimini posticipa la presentazione dell'attestato Isee 2020

Attualità

Rimini

| 20:16 - 13 Marzo 2020

La presentazione della nuova edizione di Condominiattivi di Acer e Comune di Rimini.

In conseguenza alla situazione di emergenza dovuta al Coronavirus, il consiglio di amministrazione dell'Acer Rimini ha disposto lo slittamento della scadenza relativa alla presentazione dell’attestato Isee 2020 relativo ai redditi 2018, prorogandola al 15 maggio.



All’esterno della ingresso della sede di via Novelli è stato posizionato apposito contenitore per la raccolta degli Attestati, che possono essere spediti a mezzo posta oppure inviati anche al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@acermini.it.



La data del 15 maggio è da considerarsi ultima ed improrogabile per la consegna ad Acer dell’Isee 2020. Naturalmente gli assegnatari che avessero già presentato ad Acer l’Attestato ISEE 2020 non dovranno presentare ulteriore documentazione.



Una volta l'anno Acer Rimini chiede agli assegnatari di presentare il proprio Attestato ISEE aggiornato sulla base degli ultimi redditi disponibili. E' un adempimento molto importante per ottenere un canone adeguato e per evitare la decadenza dall'assegnazione.