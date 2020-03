Coronavirus: anche Coriano chiude i parchi. Parte la sanificazione delle strade

Attualità

| 15:57 - 13 Marzo 2020

Parchi chiusi a Coriano.

Il sindaco del comune di Coriano Domenica Spinelli ha emesso l’ordinanza 5 con nuove misure atte a prevenire i contagi da Coronavirus. Fino al 3 aprile 2020 saranno chiusi parchi e giardini comunali, sgambatoi per cani, tutti gli uffici comunali (ad eccezione dei seguenti servizi essenziali: Polizia Locale e ufficio di Stato Civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte), le case dell'acqua e dei detersivi nelle frazioni di Coriano e Ospedaletto. Inoltre viene fatto divieto di divulgare quotidiani e riviste nei luoghi aperti al pubblico. Inoltre parte la sanificazione straordinaria delle strade; lunedì e giovedì, durante la normale pulizia con spazzamento delle strade e piazze più frequentate, le macchine operatrici di Hera utilizzeranno una soluzione a base di ipoclorito così da bagnare il fondo stradale e igienizzarlo, per contrastare la diffusione del virus Covid-19.