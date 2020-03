Il coronavirus arriva anche a Pennabilli: un contagiato

Attualità

| 14:15 - 13 Marzo 2020

A Pennabilli primo contagiato dal Covid-19.

Primo caso di coronavirus a Pennabilli. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale in una nota su Facebook. A ieri si contavano otto contagi da coronavirus in Alta Valmarecchia (6 a Novafeltria, 1 a San Leo e 1 a Talamello). L'amministrazione comunale scrive nella nota. "Non vogliamo creare allarmismi ma informare la cittadinanza in modo da tenere maggiormente un atteggiamento consono alle direttive del decreto ministeriale". L'appello alla cittadinanza è di rimanere nelle proprie abitazioni: "Siamo soddisfatti di come hanno risposto i cittadini sino ad ora ma chiediamo un ulteriore sforzo per evitare il diffondersi dei contagi". Prosegue la nota: "Siamo costantemente a contatto con la Ausl, la prefettura e gli altri sindaci per gestire al meglio la situazione. Il Sindaco Mauro Giannini ringrazia per la fiducia dei cittadini che quotidianamente lo contattano per avere spiegazioni. Restiamo sempre a disposizione per qualsiasi altro eventuale chiarimento. Con l’aiuto di tutti ne usciremo presto! Dipende tutto da noi! Solo uniti vinceremo!".