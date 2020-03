Casa delle donne: da lunedì sostegno psicologico via Skype

Attualità

Rimini

| 13:46 - 13 Marzo 2020

La casa delle donne prosegue la sua attività a distanza grazie a Skype.

Il Comune di Rimini in collaborazione con il Centro Antiviolenza Rompi il silenzio Onlus ha attivato un servizio di sostegno psicologico rivolto a tutte le donne che, a causa dell'emergenza sanitaria, non possono accedere agli sportelli che si svolgono settimanalmente alla Casa delle Donne.

Il servizio verrà effettuato sulla piattaforma Skype e si svolgerà il lunedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18. Per prendere appuntamento si potrà chiamare Casa delle Donne al n. 3358270433 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.