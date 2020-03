"Restate a casa": protezione civile in azione con il megafono anche nella zona sud Provincia di Rimini

Attualità

Riccione

| 13:14 - 13 Marzo 2020

Riccione deserta in tempi di Coronavirus.

Da questa mattina, sulle strade a più alta concentrazione abitativa di Riccione, di Misano Adriatico, di San Giovanni in Marignano, di Coriano e di Cattolica, passeranno auto della Polizia Locale, supportata da volontari di ANC e Arcione, che con megafono diffonderanno il messaggio: "Emergenza Coronavirus. La protezione civile invita tutti i cittadini a restare a casa e limitare le uscite dalla vostra abitazione alle sole esigenze di fare la spesa e recarsi in farmacia. Verranno fatti i controlli dalle Forze dell'Ordine per verificare il rispetto di questa disposizione. In tutti i casi si devono rispettare le norme anti contagio che richiedono la distanza di sicurezza di un metro tra le persone e il lavaggio accurato delle mani. Ognuno deve fare la propria parte per la salute ed il bene comune".