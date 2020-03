Comune di Cattolica pronto a prorogare i termini di pagamento delle tasse comunali

Attualità

Cattolica

| 12:32 - 13 Marzo 2020

Il sindaco Mariano Gennari.

La Giunta Comunale di Cattolica da indirizzo di valutare azioni per la proroga dei termini di pagamento di alcuni tributi comunali. Riunitasi ieri mattina (giovedì 12 marzo), ha dato mandato agli uffici di valutare quali criteri adottare per "sollevare" cittadini e attività economiche dalle incombenze in ambito tributario locale.



L’amministrazione, in questo momento di provvedimenti restrittivi a contenimento del Coronavirus, si pone l’obiettivo di individuare delle azioni concrete per sostenere la comunità locale. Nei prossimi giorni, dopo necessaria ricognizione degli uffici, saranno rese note le modalità per fruire dei rinvii delle scadenze e degli sgravi. Al vaglio anche la possibilità di concedere un “credito” per mancate occupazioni di suolo pubblico. Si invitano i cittadini ed attività a non richiedere informazioni già da domani, perché appena possibile verrà datà la massima diffusione delle agevolazioni.



«Un dovere morale – rimarca il sindaco Mariano Gennari – in questo particolare momento, mettere in campo tutte le azioni possibili e di buon senso per stare al fianco della comunità. Gli uffici comunali, continueranno a garantire la presenza per le attività indifferibili e in smart working (da terminale remoto) per tutte le restanti tipologie di esigenze. Come sottolineato anche dal Presidente del Consiglio, il miglior modo per tornare presto alla normalità è quello di rimanere a casa, spostandosi solo per andare al lavoro, per ragioni di salute o per reali necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali».