Sgr: bollette rateizzate senza costi aggiuntivi per emergenza coronavirus

Attualità

Rimini

| 12:15 - 13 Marzo 2020

Sede Sgr di Rimini.

SGR Servizi vuol manifestare, come sempre, concreta vicinanza al territorio e ai cittadini. Su ispirazione dell'Associazione Albergatori l’azienda leader sul territorio nella fornitura di gas ed energia adotta una misura straordinaria che è estesa a tutti i clienti. Ossia la possibilità di rateizzare in tre soluzioni le bollette in scadenza a Marzo e Aprile, senza alcun costo aggiuntivo. Sarà quindi possibile pagare la bolletta in tre tranche: la prima alla scadenza prevista in fattura, la seconda dopo trenta giorni e la terza dopo ulteriori 30 giorni. Per fatture di importo superiore ai 4.500 euro saranno presi accordi singolarmente.



«Stiamo affrontando insieme a voi – ha risposto l’Amministratore Delegato Bruno Tani - la complessità di questa situazione che ha aggredito il nostro Paese e non solo. Quello di Rimini è un territorio a vocazione turistica e comprendiamo la complessità del momento. Ma se è vero che condividiamo i timori degli imprenditori è altrettanto vero che comprendiamo anche i dubbi e gli interrogativi dei loro dipendenti e di tutta la comunità».



«Con questa azione concreta – prosegue Tani - siamo sicuri che ognuno, facendo la propria parte, potrà contribuire a vincere la battaglia prima possibile».



SGR Servizi, pur in assenza di specifici provvedimenti da parte del Governo e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ha deciso di adottare misure eccezionali che siano un sollievo sia per le strutture ricettive che per le decine di migliaia di clienti domestici di gas e luce, molti dei quali purtroppo alle prese con problemi anche di natura economica



Per avere informazioni su come accedere alla rateizzazione: tel. 0541303011.

Ogni pratica è affrontabile via telefono per cui, vista anche la situazione attuale, suggeriamo questa soluzione perché è necessario restare a casa in queste settimane. A disposizione anche il numero verde 800900147, al resto ci pensa SGR Servizi.