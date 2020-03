VIDEO Rimini, la protezione civile con i megafoni: "Rimanete in casa"

Attualità

Rimini

| 12:14 - 13 Marzo 2020

Quattro veicoli della Protezione Civile e dell'Associazione Carabinieri hanno percorso in lungo ed in largo le vie della città di Rimini giovedì sera. Da sud a nord è riecheggiato nella serata il messaggio registrato, ripetuto a ciclo continuo, come testimoniato dalle immagini inviate da un nostro lettore.

"Per evitare la diffusione del coronavirus è necessario che ogni cittadino segua le disposizioni assunte. La più importante è quella di restare in casa. Stare assolutamente a casa, e limitare le uscite dalla propria abitazione alle sole esigenze del fare la spesa e di recarsi in farmacia. Verranno fatti controlli dalle Forze dell'Ordine il rispetto di questa disposizione. In tutti i casi si devono rispettare le norme anticontagio che richiedono la distanza di un metro e mezzo tra le persone e il lavaggio accurato delle mani. Ognuno deve fare la propria parte per la salute e per il bene comune.”