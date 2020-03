Appuntamento a casa di un amico, cinque ragazzi denunciati a Riccione

Cronaca

Riccione

| 10:45 - 13 Marzo 2020

Pattuglia dei Carabinieri.

Tutti a casa dell'amico nonostate i divieti. I Carabinieri di Riccione hanno denunciato cinque ragazzi che si erano dati appuntamento a casa di un amico. I giovani provenivano anche da fuori comune. I militari li hanno denunciati giovedì per inosservanza delle disposizioni dell'Autorità (ai sensi dell'art. 650 del Codice Civile).

I Carabinieri ribadiscono che "le persone controllate sulla pubblica via dovranno esibire documentazione comprovante l’esigenza di spostamento e, in caso di assenza di detta documentazione, dovranno sottoscrivere autocertificazione veritiera delle ragioni del proprio spostamento."