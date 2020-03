Coronavirus, la Provincia di Rimini modifica gli orari e le modalità di lavoro

Attualità

Rimini

| 06:59 - 13 Marzo 2020

Sede della provincia di Rimini.

Per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio provinciale, la Provincia di Rimini ha stabilito alcune misure organizzative e regole di accesso alla sede di via Dario Campana, 64, valide dal dal 13 al 25 marzo 2020, salvo proroghe.

· La sede rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

· L’accesso alla sede sarà consentito solo ai dipendenti della Provincia e ai dipendenti della Regione Emilia – Romagna.

· Non è consentito l’accesso al pubblico se non per esigenze eccezionali e indifferibili da valutarsi preventivamente a mezzo comunicazione telefonica o per posta elettronica.

· I servizi erogati sono momentaneamente sospesi ad eccezione di: portineria e protocollo, trasporti eccezionali, manutenzione scuole strade, polizia provinciale.

· Per i rimanenti servizi erogati dall’Ente verrà utilizzata quale modalità organizzativa prioritaria quella del lavoro agile/telelavoro, per limitare al massimo la presenza di personale negli uffici.



Per informazioni è possibile rivolgersi al n. 0541 – 716.240.

Per l’Ufficio di Presidenza e Organi istituzionali contattare il n. 0541–716.310.





Modalità di espletamento dei servizi



Portineria e protocollo



Il servizio sarà erogato da singoli dipendenti, con divieto di compresenza nella postazione di lavoro, secondo turni e modalità organizzative concordate col dirigente.; in particolare per il Protocollo è previsto anche il ricorso al telelavoro/lavoro agile.



Trasporti eccezionali



Il servizio verrà erogato esclusivamente tramite il portale: teonline@regione.emilia-romagna.it





Manutenzione scuole



L’attività dei manutentori, nel periodo indicato, sarà garantita secondo modalità organizzative da concordare con il Responsabile, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio previste dalla legge.



Manutenzione strade



Il personale del Servizio Viabilità che svolge la propria attività all’esterno, ovvero cantonieri e capi agenti, dovrà osservare le misure generali di prevenzione di diffusione del contagio, lavorare singolarmente e a distanza da altri. L’attività di reperibilità, che vede coinvolto sia il personale stradale che quello dell’Ufficio, verrà comunque svolta secondo i turni stabiliti, nell’osservanza delle norme sopracitate.



Polizia provinciale



I servizi di vigilanza sul territorio, garantiti dal personale di Polizia provinciale, si svolgeranno secondo gli orari stabiliti, compatibilmente con l’organico. L’ufficio è chiuso al pubblico. Per segnalazioni e informazioni è possibile contattare il n. 0541- 716.411.





Ufficio sismica



L’Ufficio Sismica ha sospeso il ricevimento al pubblico fino al 03/04/2020. Sarà possibile contattare i tecnici istruttori via telefono e via mail come di seguito indicato:



- Ing. Gianluca Gemmani 0541/716269 g.gemmani@provincia.rimini.it



- Ing. Diego Benzi 0541/716217 d.benzi@provincia.rimini.it



- Ing. Corrado Contadini 0541/716400 c.contadini@provincia.rimini.it





Sarà garantita l’istruttoria delle pratiche già presentate e si invita alla presentazione telematica delle future pratiche sismiche.



Il Servizio SITUA è sospeso.







I Servizi Informatici svolgeranno lavoro di supporto allo smart working e di presidio all’infrastruttura informatica. Anche tale attività verrà svolta prevalentemente mediante smart working, ma verrà garantita reperibilità in caso di problemi in sede. Non svolgeranno attività per il pubblico.