Più forti del Coronavirus, il divertimento anche da casa: a Rimini è nato l’ ‘apericasa’

Attualità

Rimini

| 20:39 - 12 Marzo 2020

Dj Fabiana.

Rimini, si sa, è la capitale del divertimento e un “must have” è l’aperitivo con djset. Ma in questo periodo di isolamento che dobbiamo rispettare, c’è chi ha pensato che i giovani riminesi, e non solo, non devono annoiarsi sul divano. Ecco un'altra storia bella.



Per una mezz’ora in diretta Facebook dal suo salotto, fa “l’apericasa“: è dj Fabiana (aka Fabiana Acquisti) che ha deciso di non lasciare soli i “segregati”. I riminesi, certo, ma anche tutti i fanatici dell’aperitivo, costretti a casa, che possono riscoprire la loro abitudine.



Fabiana prepara la sua scaletta da mixare e, mentre lo fa, risponde a chi le manda messaggi, saluta i gestori dei locali che di solito la ospitano, invita a fare brindisi, accetta richieste di brani.

“Andrà tutto bene”: questo è il claim alternato ai ringraziamenti a chi, in questo duro momento, si sta spendendo con tutte le proprie forze, soprattutto i medici e il personale ospedaliero.



Un messaggio di positività per chi sta affrontando il Coronavirus a casa: “Ci ritroveremo tutti insieme dal vivo”! Ma per ora basta collegarsi sulla pagina Facebook di Fabiana Acquisti alle 19 col telefonino e il cocktail è servito. L’alcol ve lo dovete procurare da soli, e dopo l’aperitivo non si deve guidare: più sicuro di così!

MAC