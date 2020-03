Venerdì primaverile sul riminese, poi calo termico e deboli piogge

Attualità

Rimini

19:19 - 12 Marzo 2020

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 12/03/2020 ore 18:00



Venerdì 13 Marzo



Stato del cielo: nuvoloso.

Precipitazioni: assenti, deboli piovaschi tra sera e notte.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra +6°C e +8°C, massime stazionarie, comprese tra +15°C e +19°C.

Venti: deboli dai settori orientali.

Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 14 Marzo



Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: deboli piogge tra mattino e pomeriggio, in esaurimento nel corso della serata.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, comprese tra 7°C e +10°C, massime in flessione comprese tra +10°C e +13°C.

Venti: moderati da Nord-Est.

Mare: da mosso a molto mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 15 Marzo



Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino, schiarite nel corso della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione, minime comprese tra +2°C e +6°C, massime comprese tra +9°C e +11°C.

Venti: moderati da Nord-Est in attenuazione dal pomeriggio.

Mare: da molto mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: La settimana sarà caratterizzata da tempo stabile grazie alla rimonta dell’alta pressione. Temperature in graduale aumento fino a Giovedì, saranno possibili nebbie nelle ore più fredde della giornata nei giorni di mercoledì e giovedì. Da valutare un peggioramento delle condizioni nella giornata di Venerdì 20.



