Crescono contagi da Coronavirus, a Rimini chiusi i parchi pubblici e le aree verdi

Attualità

Rimini

| 18:10 - 12 Marzo 2020

Parco XXV aprile.

A Rimini scatta il divieto di accesso nei parchi pubblici della città e nelle aree verdi. Lo ha annunciato il sindaco Andrea Gnassi in un videomessaggio su Facebook. La situazione dei contagiati da Coronavirus inizia seriamente a preoccupare: nelle ultime 24 ore sono stati 67 i casi di positività riscontrati in più. Il primo cittadino di Rimini ha annunciato una stretta sui controlli, specie sul lungomare. Anche Riccione ha assunto lo stesso provvedimento di chiusura dei parchi pubblici, per evitare incontri e assembramenti tra le persone.