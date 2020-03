Effetto Coronavirus, si fermano anche il Grand Hotel di Rimini e le Terme di Riccione

Attualità

Nazionale

17:21 - 12 Marzo 2020

Anche il Grand'Hotel di Rimini ha deciso di sospendere fino al 3 aprile l’attività.

Federalberghi in una nota precisa che il decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non include tra le attività economiche sospese gli alberghi e le strutture ricettive. C'è chi ha deciso di chiudere spontaneamente, nel riminese ad esempio il Grand Hotel di Rimini e il complesso di Riccione Terme, ma, rileva Federalberghi, "Non mancano tuttavia le strutture, su tutto il territorio nazionale, che continuano ad erogare il servizio, lavorando in perdita, con spirito di responsabilità, per fornire il necessario supporto alle persone che ne hanno bisogno". Ci sono infatti squadre di tecnici ed operai impegnati in cantieri o nella fornitura di servizi di assistenza tecnica, persone che viaggiano per motivi di salute - connessi all'esigenza di curare se stessi o accudire i familiari ricoverati in ospedale -, gli equipaggi di aerei, treni e pullman che alla sera concludono il turno in una località diversa da quella di residenza, senza dimenticare i turisti che hanno iniziato il viaggio in Italia prima dell'entrata in vigore delle misure emergenziali.