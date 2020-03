Coronavirus, 28 uffici postali nel riminese chiusi: ecco l'elenco

Attualità

Rimini

| 17:16 - 12 Marzo 2020

Poste Italiane chiuse.

A seguito dell'emergenza coronavirus, Poste Italiane ha disposto delle modifiche agli orari di apertura degli uffici postali. La situazione nel riminese.



Chiusi tutto il giorno fino al 3 aprile: Cattolica 1 (via E.Romagna), Cerasolo d'Ausa, Coriano, Corpolò, Igea Marina, Misano Monte, Perticara, Ponte Messa, Pianventena di San Giovanni, Riccione 2 (via Dante), Riccione 4 (viale Veneto), Rimini 2 (viale Mantegazza), Rimini 4 (via Bissolati), Rimini 7 (viale Regina Margherita), Rimini 8 (via Gallina), Santa Giustina, San Savino di Monte Colombo, Sant'Andrea in Casale, San Leo, San Vito, Secchiano, Taverna di Monte Colombo, Torre Pedrera, Torriana (Poggio Torriana), Trarivi di Montescudo Monte Colombo, Vergiano, Verucchio, Viserbella



Aperti solo mattina fino al 3 aprile*: Bellaria, Cattolica 2 (piazza della Repubblica), Rimini 1 (via Marecchiese), Rimini 3 (via Gambalunga), Santarcangelo di Romagna, Viserba.



Aperti solo pomeriggio fino al 3 aprile**: Miramare, Riccione (viale Corridoni), Rimini (Corso d'Augusto), Rimini 9 (via Euterpe).



Apertura tre giorni a settimana: Mondaino (lun-mer-ven), Montefiore Conca (mar-gio-sab), Saludecio (lun-mer-ven), Sant'Agata Feltria (mar-gio-sab).



Gli altri non subiscono variazioni di orario rispetto a quelli canonici.



*nell'orario originale sono aperti anche il pomeriggio

**nell'orario originale sono aperti anche la mattina