Uso anomalo dei mezzi pubblici nel riminese. Presidente Provincia annuncia controlli

Attualità

Rimini

| 17:14 - 12 Marzo 2020

Autobus (foto di repertorio).

Per evitare i controlli delle forze dell'ordine, diversi cittadini riminesi stanno utilizzando gli autobus per spostarsi dai comuni della collina (Valconca e Valmarecchia) in costa (e in direzione opposta), in deroga alle regole restrittive per la circolazione entrate in vigore con il recente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi annuncia controlli anche sugli autobus e invita i cittadini ad evitare comportamenti irresponsabili. "Movimenti immotivati sono gravemente sanzionati", scrive su Facebook Santi.