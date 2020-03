Coronavirus Rimini: rapinatore condannato, giudice con la mascherina 

Cronaca

Rimini

| 16:10 - 12 Marzo 2020

Giudice con la mascherina, foto di repertorio.

Un 37enne originario di Brescia, residente a Rimini, è stato condannato a tre anni e otto mesi per aver scippato una donna nel gennaio 2019 e per averla investita con la bicicletta, nel tentativo di scappare. Il processo si è tenuto questa mattina (giovedì 12 marzo) con le misure di sicurezza adottate per evitare i contagida Coronavirus: il giudice Manuel Bianchi con la mascherina sul volto, il sostituto procuratore Davide Ercolani e gli avvocati alle distanze previste. L'imputato, accusato anche di aver usato le carte di credito rubate per fare acquisti, è attualmente detenuto nel carcere di Rimini.