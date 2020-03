Da Riccione a Cattolica: attivata consegna di spesa e farmaci a domicilio di anziani e persone fragili

Attualità

Riccione

| 16:07 - 12 Marzo 2020

Da questa mattina il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile “Riviera del Conca”, costituito dai Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, San Giovanni in Marignano ha dato avvio ad un servizio di supporto alle persone anziane over 65 senza rete parentale e in condizioni di salute precarie, o in quarantena per COVID-19.

Il servizio permette la consegna gratuita a domicilio di farmaci e beni di prima necessità (beni e farmaci sono a carico del richiedente).

Coinvolti nel progetto, oltre l’Ufficio Associato di Protezione Civile Riviera del Conca (Presidio Operativo), gli sportelli dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni di riferimento per l'individuazione dei soggetti interessati e le Associazioni di volontariato CRI Riccione, Arcione e ANC Cattolica per la consegna del materiale.

Chi necessita di questo servizio deve contattare i servizi sociali del Comune di riferimento.