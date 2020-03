Coronavirus a San Marino: 67 positivi. Due nuovi decessi, una persona esce dalla rianimazione

Attualità

Repubblica San Marino

12 Marzo 2020

Campagna informativa della Repubblica di San Marino: Lascia fuori il virus- Resta a casa.

Sono 67 i casi di positività al Covid-19 nella Repubblica di San Marino (1 caso in più rispetto alla giornata di ieri, mercoledì 11 marzo). Le persone ricoverate in ospedale sono 39, cinque in terapia intensiva in condizioni stazionarie (cinque uomini, uno in meno di ieri); 28 quelle in isolamento a domicilio (otto di esse presso il centro Colore del Grano). I decessi totali salgono a cinque: a perdere la vita è stato un 62enne e un 80enne. Sono 8 i tamponi in attesa di esito. Le quarantene salgono a 214 (+19 rispetto a ieri), 157 quelle terminate (+15 rispetto a ieri).



"Il Gruppo per l’emergenza, anche a nome della Segreteria di Stato alla Sanità, esprime autentico e profondo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici dei due concittadini di 62 e 80 anni che nella notte sono venuti a mancare e che erano risultati positivi", si legge nella nota giornaliera di aggiornamento sui casi di positività al Covid-19.



Si rimarca ancora una volta e con forza le raccomandazioni a tutta la popolazione, di stare a casa e di evitare qualsiasi spostamento a meno che non sia strettamente necessario o se motivato da esigenze di lavoro.