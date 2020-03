Centri di revisione dell'Alta Valmarecchia chiusi, reperibili solo per gli operatori sanitari

Attualità

Rimini

| 14:56 - 12 Marzo 2020

Nota di quattro centro revisioni dell'Alta Valmarecchia.

Quattro centri di revisione dell'Alta Valmarecchia chiudono da domani sera (venerdì 13 marzo) a seguito dell'emergenza Coronavirus e alle disposizioni assunte dal governo Conte. I responsabili dei centri di revisione spiegano di essere comunque reperibili in caso di urgenze per gli operatori sanitari (ambulanze e mezzi) e per le forze dell'ordine.

Ecco i numeri:



Mandrelli Service 331 7285920

Agenzia Tiziana 335 7823408

Gruppo Pandolfi 338 3996754 o 329 5439296

Dimar Ponte Messa 335 5423837



A fine marzo scadono le revisioni, ma verosimilmente il Ministero dei Trasporti posticiperà la data.