Novafeltria: serrati controlli per rispetto normative Coronavirus. Un denunciato in piazza Kennedy

Cronaca

Novafeltria

| 14:12 - 12 Marzo 2020

Carabinieri della Compagnia di Novafeltria durante i controlli.

Nel corso degli ultimi servizi operati dai Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, relativamente al rispetto delle normative nazionali finalizzate al contrasto dei contagi del Covid-19, sono stati controllati 56 persone e 35 esercizi commerciali. Tra i denunciati per “inosservanza delle disposizioni dell’autorità” c'è anche un 30enne senegalese residente a Savignano sul Rubicone, fermato in piazza Kennedy a Novafeltria.

Il giovane si è giustificato dicendo di essersi recato a Novafeltria per “trovare un suo amico”, senza peraltro riferire né il nome né tantomeno l’indirizzo dell’amico.



La Compagnia Carabinieri di Novafeltria, in una nota, "ricorda quali sono le motivazioni per potersi spostare ossia : comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In caso di dubbio prima di muoversi contattate il numero di emergenza “112”. I Carabinieri di Novafeltria, inoltre, vogliono continuare a mantenere una linea ben precisa, ovvero quella di garantire, anche in questo momento di grave disagio, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle regole. Si invita per tale motivo la cittadinanza a segnalare all’Arma di Novafeltria persone o veicoli sospetti notati sulle strade o più in generale qualsiasi situazione anomala venga notata".