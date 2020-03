"Vado a prendere le sigarette a San Marino": denunciato 54enne di Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 14:07 - 12 Marzo 2020

Pattuglia dei Carabinieri a Pietracuta di San Leo.

Anche in Alta Valmarecchia sono intensi i controlli sul rispetto delle normative governative per prevenire i contagi da Covid-19. A finire nei guai, entrambi denunciati,

un 54enne residente a Novafeltria ed un 67enne residente a Sant’Arcangelo di Romagna. Il primo è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Feltria sulla Marecchiese, a Pietracuta, e si è giustificato dicendo di recarsi a San Marino per comprare le sigarette. Il secondo, controllato sempre sulla Marecchiese dai Carabinieri di Sant'Agata Feltria, è stato fermato a Secchiano di Novafeltria. Vana la sua giustificazione: «devo andare a Pennabilli a innaffiare il giardino della mia casa estiva».