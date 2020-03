Calcio RSM, stop agli agli allenamenti di Nazionale e Under 21

Sport

| 12:40 - 12 Marzo 2020

Le Nazionale e la Under 21 di San Marino si fermano.

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, considerata la gravità dell’emergenza sanitaria che sta caratterizzando il quadro sociale nazionale ed internazionale, comunica la sospensione degli allenamenti della Nazionale e dell’Under 21 di San Marino. Gli uomini di Varrella avrebbero dovuto rispondere alla convocazione di questa sera, così come i ragazzi di Costantini - in campo ieri e nelle intenzioni per ulteriori sei sessioni dei prossimi nove giorni -. Il calcio sammarinese si ferma in toto, nonostante il Decreto Legge n. 44/2020 consenta l’attività di atleti impegni in competizioni internazionali. Che ad oggi sono da considerarsi ancora a calendario, considerato che la UEFA non si è ancora espressa circa la possibilità di annullamento delle amichevoli della Nazionale previste a fine mese con Albania e Lettonia, così come non sono arrivate novità di rilievo da Nyon sulla trasferta lituana dell’Under 21. Indipendentemente dal fatto che si giochi o meno, la priorità della Federcalcio di San Marino è quella di garantire le condizioni di salute e sicurezza dei propri tesserati ed in tale direzione va la decisione maturata dal Consiglio Federale.