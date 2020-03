Coronavirus, biblioteca chiusa: ebook, foto storiche e audio libri gratis online

Attualità

Rimini

| 10:01 - 12 Marzo 2020

Ingresso della biblioteca Gambalunga di Rimini.

La Biblioteca Gambalunga di Rimini, costretta alla chiusura a causa delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus, invita i lettori ad usufruire dei servizi on line a disposizione.

Le tessere della biblioteca di bambini, ragazzi e adulti permettono di usufruire di ebook, audiolibri, edicola e riviste digitali, musica, film, documentari e molto altro attraverso Scoprirete e MLOL (il "prestito digitale").



Per poter utilizzare i contenuti digitali, open o protetti da licenza, l'invito è di consultare la guida on line. Presto saranno disponibili anche tutorial e webminar che spiegano che aiuteranno a destreggiarsi tra le varie offerte on line.

Per chi fosse senza tessera, è possibile fare iscrizioni a distanza, è sufficiente compilare il modulo, allegare un documento d'identità in corso di validità ed inviarlo a interbib@comune.rimini.it.



Da casa è possibile inoltre:



- cercare fotografie storiche di Rimini e del suo territorio consultando il catalogo on line Scoprirete o fare una richiesta a archivio.fotografico@comune.rimini.it;



- scoprire la raccolta dei disegni e delle stampe della Gambalunga attraverso il catalogo Imago o fare una richiesta a fondi.antichi@comune.rimini.it



- scoprire la storia della nostra biblioteca e del suo fondatore Alessandro Gambalunga;



- ascoltare gli audio delle conferenze organizzate in Biblioteca a partire dal "Festival del mondo antico" del 2008 fino all'edizione XI del 2019 di "Biblioterapia come curarsi (o ammalarsi) coi libri". "Leggere il mondo" tutte gratuitamente disponibili sul sito;



- guardare i video della serie #galeottofuillibro realizzati per il compleanno delle Gambalunga, o le esibizioni del soprano Laura Catrani nelle sale antiche e molto altro disponibili sul sito o sul canale youtube della Gambalunga.