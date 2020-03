Coronavirus e solidarietà, raccolta fondi per la Terapia Intensiva dell'ospedale di Riccione

Attualità

Riccione

| 09:18 - 12 Marzo 2020

Anche Famija Arciunesa si mobilita con una speciale raccolta fondi per aiutare medici ed infermieri in questo periodo complicato. L'attenzione dell'associazione riccionese va alla Terapia Intensiva dell'Ospedale Ceccarini. Sulla piattaforma Gofundme (a questo link) è possibile contribuire alla raccolta.

"Sentiamo da dentro casa le sirene delle ambulanze e con il cuore facciamo il tifo per medici, infermieri e personale ospedaliero" scrivono i promotori "noi restando a casa e loro in prima linea, per sconfiggere tutti insieme il coronavirus."

"L'iniziativa" dice il direttivo "è già stata comunicata in via informale ed anche formalmente alle figure preposte e come nostra prassi sarà prodotta tutta la documentazione comprovante la donazione."