Ansia da Coronavirus? Nasce Health Coach for You, per mantenere i pensieri sani

L’ obiettivo è quello di limitare le ansie e le paure in questo periodo di emergenza Coronavirus.

E' un momento particolarmente difficile per tutti, anche per la "reclusione" necessaria dovuta a quella che, oramai, è diventata pandemia: il Coronavirus.

In questo delicato periodo Health Coach Academy (HCA) ha creato Health Coach for You, un servizio online a titolo completamente gratuito per supportare le persone che in questo momento si sentono sopraffatte da pensieri ed emozioni negative. L’obiettivo di HCA è quello di aiutare le persone a spostare l’attenzione da uno scenario pessimista ad uno migliore perché la salute mentale è importante quanto quella fisica.



L’idea nasce da Romina Corbara ed Antonio Pipio co-fondatori di Health Coaching Academy (https://www.hcacademy.it).





LA MENTE E L'OBBLIGO DI STARE A CASA



I due Health Coach si sono resi conto di quanto stia dilagando nelle persone molta sfiducia, paura ed ansia. Per questo vogliono dare un loro contributo per mantenere la calma e gestire al meglio questo momento.Il dover rimanere chiusi in casa costringe le persone a dover riorganizzare le proprie abitudini. Il coronavirus diventa, quindi, anche un'epidemia di insicurezza e paura. In questo particolare momento diventa ancor di più necessario prendersi cura non solo del fisico, ma anche e soprattutto della mente. Per questo motivo Health Coach Academy viene in aiuto di chi si sente spaventato, afflitto e ansioso con ilLe emozioni, come paura, tristezza, ansia, angoscia e preoccupazione, in questo delicato momento, possono prendere il sopravvento andando a impattare in modo significativo il nostro sistema immunitario.Attraverso la produzione costante di ormoni, come adrenalina e cortisolo, che alterano la nostra biochimica e di conseguenza la nostra capacità di reagire agli eventi e di difendersi da infezioni di natura sia virale sia batterica.Questo particolare stato psicologico ed emozionale rischia, quindi, di generare panico con conseguenti comportamenti disfunzionali.Intanto cercando di mantenere “pulita” la mente da pensieri pessimistici e rivolgendo la propria attenzione verso altre attività che possono essere funzionali al nostro benessere. In questi momenti, più di altri, è necessario mantenere la mente lucida e attiva per evitare di creare ancora più allarmismo e panico che rischierebbero solo di peggiorare la situazione. HCA vuole essere in prima linea per supportare e sostenere tutte quelle persone che di fronte all’emergenza Covid-19 si sentono impotenti, fragili e impauriti affollando la loro mente di pensieri negativi, improduttivi e disfunzionali.Gli incontri si svolgono tramite videochiamate individuali con un Health Coach o Health Personal Coach, con il quale sarà possibile confrontarsi in merito al proprio stato d’animo e alle emozioni che sta vivendo per ricevere un supporto competente e qualificato. Sono totalmente gratuiti.Per info, visitare la pagina dedicata al servizio Health Coach for you: https://www.hcacademy.it/health-coach-for-you/ Innanzitutto non è uno psicologo, né un counseling, né un medico.che ha l’obiettivo di guidare e supportare nel definire lo scopo di chi a lui si rivolge, a seconda dei diversi ruoli ricoperti nella vita, rimuovere gli ostacoli interni, convinzioni limitanti e schemi di comportamento disfunzionali,, aumentando le potenzialità personali.

