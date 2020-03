Attualità

Nazionale

| 19:20 - 11 Marzo 2020

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Autocertificazione anche per chi esce a piedi. E' questo il suggerimento che dà il capo della Protezione Civile sull'emergenza coronavirus. "Il consiglio è sempre lo stesso, uscire per lo stretto necessario e indispensabile". Lo ha ribadito il commissario Angelo Borrelli rispondendo ai cronisti in conferenza stampa. Il capo della Protezione civile ha sottolineato che anche ci esce a piedi "deve portare l'autocertificazione".