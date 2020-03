Rimini Calcio, messaggio di Ghirelli ad Agnello: 'Il tuo traguardo messaggio di speranza e di ottimismo'

Sport

Rimini

| 16:52 - 11 Marzo 2020

Francesco Ghirelli.



“Il giorno della laurea è sempre un un momento speciale, il raggiungimento di un traguardo dopo sacrifici, impegno e lavoro: in un momento così delicato per tutti assume ancora di più un significato di speranza e di ottimismo per il futuro. Bravo Francesco”.

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è voluto congratulare con Francesco Agnello, centrocampista del Rimini, che ieri ha conseguito la laurea all’Università telematica San Raffaele ottenendo un magnifico 110. Ora Francesco è dottore in scienze motorie. “Sport e studio sono un binomio da applaudire, da tenere sempre in considerazione e che può portare grandi soddisfazioni come l’Universiade della scorsa estate ha dimostrato con la vittoria della medaglia di bronzo da parte degli azzurrini” ha concluso con orgoglio il Presidente.