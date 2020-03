Coronavirus, un contagiato a San Leo. La persona è attualmente in isolamento a domicilio

Attualità

San Leo

| 16:19 - 11 Marzo 2020

Veduta di San Leo.

San Leo ha un contagiato al Covid-19: si tratta di un 74enne. Il sindaco Leonardo Bindi comunica che si tratta di una persona attualmente in isolamento a domicilio. «E’ arrivato il momento della responsabilità, modifichiamo per qualche giorno le nostre abitudini e sconfiggeremo insieme il Covid-19», spiega il primo cittadino leontino, che cita un esempio importante: «Nei paesi dove si sono sostanzialmente azzerati i contatti tra persone (ad esempio Codogno) oggi non abbiamo nuovi casi positivi ed è lo sforzo che chiedo a tutti voi, cittadini Leontini. restiamo in casa, impegniamoci a rispettare le restrizioni previste nel decreto e ne usciremo più velocemente possibile». Il sindaco ringrazia «i dipendenti del Comune di San Leo, la Prefettura, tutti i medici e dipendenti dell’Ausl che stanno lavorando giorno e notte per la salute di tutti noi».