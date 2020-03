San Giovanni: attività si organizzano per consegne a domicilio. Ecco quali

Attualità

San Giovanni in Marignano

14:00 - 11 Marzo 2020

San Giovanni in Marignano.

Queste settimane frenetiche raccontano anche tante storie di comunità e senso civico.

Tutte le attività economiche marignanesi non sono da meno. Si sono infatti messe da subito a disposizione della cittadinanza per moltiplicare servizi e rendere disponibili generi di prima necessità e non solo, attivando anche celermente dei servizi di consegna a domicilio. Inoltre gran parte dei commercianti dell’Associazione Granaio dei Malatesta, su proposta della Presidente Mazzini Monica, hanno deciso di accordarsi e programmare la chiusura alle ore 18.00, sia per lanciare un messaggio di unità in questo difficile momento, che per invitare le persone a spostarsi il meno possibile, in particolare in orario serale. Restano sempre garantiti i servizi essenziali, come alimentari e la possibilità di rifornirsi di medicine. Alcuni esercizi, infine, hanno valutato di chiudere per aiutare a trasmettere alle persone il messaggio che in questo momento è fondamentale rimanere a casa il più possibile, rinunciando a spostamenti per necessità non essenziali.



Tutti i commercianti sono infatti concordi nel sottolineare che in questo momento la salute collettiva e il senso di comunità siano più importanti del mero aspetto commerciale. Per questo, ognuno secondo la propria possibilità, si sta adoperando per supportare la popolazione in questo momento, rendendo disponibili generi di prima necessità, non facendo mai mancare l’ausilio ai dispositivi ed alle indicazioni fornite, ma anche chiudendo per salvaguardare la propria clientela.



“Da parte dell'Amministrazione comunale è forte la vicinanza agli operatori del mondo del commercio, che ancora una volta dimostrano unità e senso di responsabilità, anteponendo la salute pubblica e il servizio verso i cittadini ai propri interessi economici. Solo unendo gli sforzi di tutti riusciremo a superare questo particolare momento di difficoltà e la forte sinergia tra Commercio ed Amministrazione comunale è sicuramente un punto di forza da cui partire. Un plauso a tutti per il senso civico che da sempre contraddistingue le vostre azioni. A partire da oggi forniremo ai cittadini un elenco di tutte le realtà che effettuano servizio a domicilio, che modificano i loro orari o decidono la chiusura che verrà quotidianamente aggiornato. Ci stiamo inoltre attivando per un supporto alle situazioni di maggiore fragilità e per qualsiasi necessità è possibile chiamare il numero dei Servizi Sociali 0541.828143 e 335.1824803”.