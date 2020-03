Coronavirus a San Marino: terzo decesso, un 87enne. Sei casi di contagio in più

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:00 - 11 Marzo 2020

L'ospedale di Stato di San Marino.

Sono 66 i casi di positività al Covid-19 nella Repubblica di San Marino (6 i casi in più rispetto alla giornata di ieri, martedì 10 marzo). Le persone ricoverate in ospedale sono 41, sei in terapia intensiva in condizioni stazionarie (nessun nuovo paziente per la terapia intensiva); 25 quelle in isolamento a domicilio (otto di esse presso il centro Colore del Grano). I decessi totali salgono a tre: a perdere la vita è stato un 87enne. Sono 12 i tamponi in attesa di esito. Le quarantene salgono a 195 (+19 rispetto a ieri), 142 quelle terminate (+23 rispetto a ieri).



"Il gruppo per l’emergenza, anche a nome della Segretaria di Stato alla Sanità, intende esprimere vicinanza e sentimenti di vivo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici del nostro concittadino di 87 anni venuto a mancare nella giornata di oggi", si legge in una nota del gruppo per l'emergenza.



In caso di disturbi da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37.5 è necessario contattare telefonicamente il proprio medico curante oppure la Guardia Medica e non bisogna recarsi al Pronto Soccorso, ai Centri Salute o agli ambulatori decentrati.

Per aggiornamenti sulle nuove misure emanate dal Governo e in vigore da oggi fino al 6 Aprile consultare i siti istituzionali e per informazioni contattare il numero 0549 994001 oppure la Centrale Operativa Interforze allo 0549 888888 per eventuali segnalazioni.