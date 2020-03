Partiti nuovi lavori alla porta Galliana di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:51 - 11 Marzo 2020

Il cantiere alla porta Galliana di Rimini.

Si torna a lavorare a Rimini sul sito di Porta Galliana, la porta che storicamente collegava la città malatestiana al mare, destinata al termine dell’intervento di valorizzazione a diventare uno dei nuovi gioielli identitari della città.



Questa mattina (mercoledì 11 febbraio) erano infatti operative sul cantiere le macchine operatrici in capo alla società AdArte per lavori di manutenzione propedeutici alla realizzazione di successivi sondaggi archeologici. Un intervento che, a seguire, consentirà anche l’inizio dell’intervento di riqualificazione vera e propria nelle prossime settimane con la sistemazione a verde dello spazio che sarà arredato con sedute per realizzare di nuove aree di sosta e di incontro.



Diversi sono gli obiettivi del progetto di valorizzazione di Porta Galliana, ad iniziare dalla realizzazione di un’area storico-archeologica visitabile ed accessibile a tutti (posta a quota – 3,25 mt circa rispetto il piano stradale) per restituire al manufatto antico le condizioni del contesto adeguato essendo l'unica porta urbica di epoca medievale-rinascimentale fruibile, e in buona parte recuperabile, esistente a Rimini. All’intervento di valorizzazione farà poi seguito con un successivo intervento la realizzazione di un tratto nevralgico di connessione ciclopedonale in quanto il sito si lega agli interventi de “l’anello verde”, che consentirà il collegamento con l'anello delle Piazze e il Ponte di Tiberio.



Un cantiere che potrà proseguire in condizioni di sicurezza nella sua senza contraccolpi dall’evoluzione delle misure adottate a contrasto del coronavirus, come in tutti i cantieri pubblici in attività attualmente sul territorio comunale, dalla realizzazione della nuova rotatoria dei Padulli sulla statale 16, ormai in procinto di diventare operativa al 100%, alle piste ciclabili lungo l’asse di via Coletti, agli interventi sui lungomari del Parco del Mare sia nella zona Nord che in quella Sud. Nelle prossime settimane sono già in programma le aperture dei cantieri per ulteriori opere pubbliche strutturali alla crescita della Città, come la ciclabile sulla via Roma, capace di collegare la stazione ferroviaria all’ospedale, o il nuovo parcheggio di via Giubasco, che darà risposta alle esigenze dei residenti di questa parte di Miramare.