Omologati i nuovi mezzi del metromare: ora i collaudi, rallentati però da emergenza Coronavirus

Attualità

Rimini

| 13:12 - 11 Marzo 2020

Fermata del Metromare.

Il Comune di Rimini ha ricevuto oggi (mercoledì 11 marzo) comunicazione formale da parte di PMR circa lo stato della fornitura dei nuovi mezzi Exquicity 18T relativi al servizio Metromare. La notizia positiva è che i mezzi hanno ottenuto nelle scorse settimane l’attesa omologazione internazionale e ora si può ufficialmente procedere con le fasi successive, a partire dai collaudi. La produzione della flotta dei mezzi è ormai conclusa, come mostrano le immagini che sono state fornite a corredo della comunicazione ricevuta da PMR.



L’iter autorizzativo per la messa in esercizio di questi nuovi mezzi prevede ora una serie di prove e collaudi da effettuarsi sia nella sede produttiva in Belgio, prima, sia in loco sull’infrastruttura a Rimini, alla presenza di tecnici italiani e stranieri. Le tempistiche di effettuazione di queste prove è ovviamente subordinata all’andamento dell’emergenza internazionale dovuta al coronavirus.





Nota dell'assessore Roberta Frisoni