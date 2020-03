Rimini Calcio, tutta l'attività agonistica sospesa fino al 16 marzo

Sport

Rimini

| 19:43 - 10 Marzo 2020

Fino a lunedì 16 marzo sospesa l'attività agonistica.



Il Rimini F. C., in base a quanto stabilito nel Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, ed in seguito al comunicato ufficiale n° 146 emesso in data odierna dalla Lega Pro con cui è stato disposto il rinvio di tutte le gare del campionato nazionale di Serie C in programma fino al 3 aprile 2020, comunica di aver adottato alcune misure preventive al fine di tutelare la salute di tutti i propri tesserati e collaboratori.

Pertanto, dopo aver sospeso nei giorni scorsi tutte le attività del settore giovanile, la società ha deciso di sospendere fino a lunedì 16 marzo compreso l’intera attività agonistica. A tutti i tesserati, di prima squadra e settore giovanile, è già stato fornito un programma di allenamenti personalizzati predisposto dai rispettivi staff tecnici.

In questo periodo, e fino a nuova e diversa comunicazione, i tesserati sono tenuti a rispettare le misure previste dal Dpcm restando nel proprio domicilio in città.

E’ anche, e soprattutto - sottolinea il club biancorosso - una questione di rispetto in un momento in cui la salvaguardia della salute di tutti è di fondamentale importanza.