Coronavirus Rimini: 40 nuovi contagi e altri 3 decessi, 14 pazienti dimessi

| 19:32 - 10 Marzo 2020

Secondo i dati dell’Ausl sono stati 14, oggi, i pazienti dimessi.

L’Ausl Romagna ha trasmesso alla Prefettura i dati aggiornati sulla situazione sanitaria nella provincia riminese. In particolare, ad oggi risultano comunicati dalla Regione 206 pazienti positivi a coronavirus, di cui 201 sono residenti in provincia di Rimini, 4 residenti fuori regione e il cittadino sammarinese purtroppo deceduto. Si tratta di 206 diagnosi positive su oltre 335mila residenti. Rispetto a quanto comunicato ieri si è registrato un incremento di 40 casi di residenti in provincia di Rimini, comprendenti 19 uomini e 21 donne. Di questi, 9 sono ricoverati in ospedale e 31 risultano a domicilio in quanto privi di sintomi o con sintomi leggeri. Secondo i dati dell’Ausl sono stati 14, oggi, i pazienti dimessi.

Ai 3 decessi già noti se ne sono aggiunti altri 3: una paziente 70enne e due pazienti uomini, uno di 89 e uno 79 anni. Sono circa 950 le persone in quarantena volontaria obbligatoria. Infine, dall’inizio della rilevazione delle positività sono 7 le persone clinicamente guarite.