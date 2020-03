Calcio Rsm, Coronavirus: la Fsgc disposta a devolvere parte del contributo

Sport

Repubblica San Marino

| 17:30 - 10 Marzo 2020

Coronavirus, in campo la Federcalcio di San Marino.



Nel clima di emergenza nazionale ed internazionale che sta caratterizzando la quotidianità privata, professionale e - in ultima battuta - sportiva di tutti, la Federcalcio di San Marino non vuole restare indifferente o quantomeno attivarsi per quanto possibile per sostenere chi in queste ore, giorni e settimane sta lottando in prima linea con l’obiettivo di debellare un nemico comune, invisibile ed ostinato.



Con questa finalità la FSGC ha già manifestato la proposta di devolvere la metà del contributo sportivo a lei destinato annualmente (un totale di circa €45,000), al quale sinora ha sempre rinunciato rimettendolo a disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese che lo ha investito in progetti per altre Federazioni sportive. L’auspicio della Federcalcio è stato portato all’attenzione del Comitato Esecutivo del CONS, cui spetta evidentemente l’ultima parola.